Відома актриса Моніка Беллуччі досить вдало виглядає в нарядах чорного кольору

Популярна модель прославилася не тільки завдяки своєму акторському таланту, але ще і таланту моделі. Звикла позувати в трендовому одязі, зірка не приховує пишні форми. При цьому Моніка акцентує увагу на тому, що не збирається бути худою.

Ні в молодості, ні тепер, в 56-років зірка не стала дотримуватися дієти, щоб скинути вагу і відповідати стандартним параметрам. Більш того, Беллуччі завжди зазначає, що ненавидить дієти і любить смачно поїсти.

Успіх таких простих, але стильних фото артистки полягає в її чарівності бути собою. Темні кучеряві локони, акуратний профіль і мінімум макіяжу роблять її привабливою в будь-якому віці. Чорний атласний боді на тонких лямках вигідно надав зірці чарівний вигляд. А її впевненість перед об'єктивом робить її, за словами самих фанатів, дійсно чарівною.

Як можна помітити, під час роботи з фотографом Моніка також відчуває себе впевнено і розкуто, тому в будь-якому ракурсі з млосним поглядом їй вдається приковувати всю увагу до однієї лише собі. У чорному купальнику зі спущеними з плечей бретельками модель повернулася до камери так, щоб опинитися в центрі уваги.

Завдяки правильному ракурсу, нічого зайвого в об'єктиві не видно, тільки саму Беллуччі:

«Світ фентезі 💖; Прекрасний вид🔥 небезпечна краса; дуже красиво❤️; Белісіма 😍; Милий людина, прекрасна дама; Фантастика👏; Bellísima🔥; Природна краса велика рідкість; Приголомшлива краса 😍 Щасливих вихідних, дорога ❤️; Amorcito 😍😍; Відмінне фото», - пишуть фанати.

Нагадавши, 56-річна Беллуччі в прозорій сукні довела, що краса не підвладна віку

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