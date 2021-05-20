Известная актриса Моника Беллуччи довольно удачно смотрится в нарядах черного цвета

Популярная модель прославилась не только благодаря своему актерскому таланту, но еще и таланту модели. Привыкшая позировать в трендовой одежде, звезда не скрывает пышные формы. При этом Моника акцентирует внимание на том, что не собирается быть худой.

Ни в молодости, ни теперь, в 56-лет звезда не стала придерживаться диеты, чтобы сбросить вес и соответствовать стандартным параметрам. Более того, Беллуччи всегда отмечает, что ненавидит диеты и любит вкусно поесть.

Успех таких простых, но стильных фото артистки заключается в ее очаровании быть собой. Темные кудрявые локоны, аккуратный профиль и минимум макияжа делают ее привлекательной в любом возрасте. Черный атласный боди на тонких лямках выгодно придал звезде чарующий вид. А ее уверенность перед объективом делает ее, по словам самих фанатов, действительно неотразимой.

Как можно заметить, во время работы с фотографом Моника также чувствует себя уверенно и раскованно, поэтому в любом ракурсе с томным взглядом ей удается приковывать все внимание к одной лишь себе. В черном купальнике со спущенными с плеч бретельками модель повернулась к камере так, чтобы оказаться в центре внимания.

Благодаря правильному ракурсу, ничего лишнего в объективе не видно, только саму Беллуччи:

«Фэнтези мир 💖; Прекрасный вид🔥 опасная красота; слишком красиво❤️ выше всяких похвал; Беллиссима 😍; Милый человек, прекрасная дама; Фантастика👏; Bellísima🔥; Естественная красота большая редкость; Потрясающая красота 😍 Счастливых выходных, дорогая ❤️; Amorcito 😍😍; Отличное фото», - пишут фанаты.

Напомним, 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту

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