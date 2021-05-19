"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська часто бере участь у модних фотосесіях для привернення уваги

Молода красуня підкорила багато конкурсів і, схоже, не збирається здаватися. У 2019 Ліза взяла участь в "Міс Україна Всесвіт" і отримала титул Віце-міс, а в 2020 стала переможницею шоу, отримавши бажаний титул.

Ястремська має власний бізнес-запустила свій бренд вечірніх суконь і купальників, постійно говорить про саморозвиток і веде активно профіль в Instagram. Після програшу в конкурсі краси, що пройшов всього пару днів тому, вона не стала сидіти склавши руки. Навпаки.

Дівчина вже взяла участь у новій фотосесії, привертаючи увагу до себе досить сміливим чином у вбранні з відкритим декольте мало не до пупка, об'ємною зачіскою і досить яскравим макіяжем.

У 2020 році у зв'язку з пандемією національний конкурс "Міс Україна Всесвіт 2020" не відбувся в потрібний час і був перенесений на 17 травня, тому конкурсантки встигли підготуватися.

До цього Єлизавета Ястремська написала пост, в якому відреагувала на свою поразку.

"Участь у конкурсі" Міс Всесвіт " назавжди залишиться в моїй пам'яті, як одна з найяскравіших подій у моєму житті. Я безмежно вдячна Богу за можливість представити свою улюблену країну на найбільшому конкурсі в світі. Це безцінний досвід.

Я відчувала любов кожного з вас, хто щиро вболівав за мене. Мої нові перемоги попереду. Найважливіша перемога для мене - бути визнаною тобою, Україно", - написала дівчина.

Нагадавши, Українка Ястремська показала розкішну сукню для фіналу конкурсу"Міс Всесвіт".

Як повідомляла Politeka, названа "Міс Україна Всесвіт 2020": хто представить країну на міжнародному конкурсі, фото красуні.

Також Politeka писала, українцям показали вбрання, в якому Єлизавета Ястремська представить країну на конкурсі "Міс Всесвіт".