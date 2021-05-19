"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская часто принимает участие в модных фотосессиях для привлечения внимания

Молодая красотка покорила многие конкурсы и, похоже, не собирается сдаваться. В 2019 Лиза приняла участие в "Мисс Украина Вселенная" и получила титул вице-мисс, а в 2020 стала победительницей шоу, получив желанный титул.

Ястремская имеет собственный бизнес – запустила свой бренд вечерних платьев и купальников, постоянно говорит о саморазвитии и ведет активно профиль в Инстаграм. После проигрыша в конкурсе красоты, прошедшем всего пару дней назад, она не стала сидеть сложа руки. Наоборот.

Девушка уже приняла участие в новой фотосессии, привлекая внимание к себе довольно смелым образом в наряде с открытым декольте чуть ли не до пупка, объемной прической и довольно ярким макияжем, превращаясь в "принцессу ночи".

В 2020 году в связи с пандемией национальный конкурс "Мисс Украина Вселенная 2020" не состоялся в нужное время и был перенесен на 17 мая, поэтому конкурсантки успели подготовиться.

До этого Елизавета Ястремская написала пост, в котором отреагировала на свое поражение.

"Участие в конкурсе "Мисс Вселенная" навсегда останется в моей памяти, как одно из самых ярких событий в моей жизни. Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире. Это бесценный опыт.

Я чувствовала любовь каждого из вас, кто искренне болел за меня. Мои новые победы впереди. Важнейшая победа для меня - быть признанной тобой, Украина", - написала девушка.

Напомним, украинка Ястремская показала роскошное платье для финала конкурса "Мисс Вселенная".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".