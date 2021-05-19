Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у будь-якому вбранні виглядає чудово
Зараз популярній актрисі 45 років, передає Politeka.net. Кар'єру актриси вона почала в юному віці, і зараз продовжує зніматися.
Здається, з кожним роком у Джолі тільки додаються цінителі її творчості. Раз у раз в соцмережах з'являються групи, в яких публікують свіжі та архівні знімки знаменитості.
Так, в одному з таких акаунтів з'явилися знімки знаменитості, на яких вона позує в красивій сукні. Наряд був майже прозорим і з глибоким декольте, що надавало образу особливої "перчинки". Сукня ідеально підкреслила струнку фігуру артистки.
Макіяж же був ніжним і лише виділив красиві риси обличчя знаменитості.
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Загалом, фото вийшли дуже ніжними і одночасно "гарячими".
"Анджеліна Джолі - живий шедевр 📌 Нью-Йорк, (жовтень 2005 р.)", - написали автори поста.
За п'ять годин публікація зібрала десятки лайків і жодного коментаря, адже група тільки набирає популярність.
Нагадаємо, секрет ідеальної фігури Анджеліни Джолі-спорт і харчування. Зірка намагається займатися спортом три рази в тиждень по 40 хвилин, в числі обов'язкових вправ – піднімання штанги або гир. А харчується красуня маленькими порціями п'ять разів на день. Її денний раціон в основному становить м'ясо і фруктові коктейлі.
В результаті навіть в 45 років зірка виглядає чудово.
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