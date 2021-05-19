Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва вразила сміливими фото, на яких показала свої форми

Артистка ніколи не соромилася свого тіла, тому нерідко бере участь у сміливих фотосесіях, передає Politeka.net. Відомо, що красуня неодноразово знімалася для журналу "Playboy".

Зараз зірка продовжує подібні зйомки. Так, Даша опублікувала кадр у своєму сторіс. На знімку артистка позувала в блузі, стиснувши форми. Образ вийшов дуже ніжним, а локони додали йому якоїсь романтичності.

"Моє натхнення", - написала авторка поста Ольга Малініна.

На інших знімках зірка позувала, розкривши блузу, а також присівши на крісло і біля нього.

За дві години публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️лублууу", "дуже красиво", "шикарна", " Даша дуже жіночна, надихає всіх, я саме сьогодні її згадала, коли йшла з пробіжки, думаючи про ходу 😂", " класно!", "Шикарна 🔥", " обожнюю такі макіяжі, яких не видно, а тільки підкреслили природну красу Даші ❤️🙌", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍 класні фото!!!", "Яка ж вона", "ВАуууу😍", " наскрізь🖤 🔫.....🖤 💨 💨 🖤 ",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, Даша Астаф'єва для підтримки краси докладає максимум зусиль, щоб зберегти красу і здоров'я: вона стежить за харчуванням, намагається вчасно лягати спати, регулярно відвідує спортзал, відпочиває фізично і емоційно, підтримує сили вітамінними комплексами.

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