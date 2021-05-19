Популярная модель и певица Даша Астафьева поразила смелыми фото, на которых показала свои формы
Артистка никогда не стеснялась своего тела, поэтому нередко принимает участие в смелых фотосессиях, передает Politeka.net. Известно, что красотка неоднократно снималась для журнала "Playboy".
Сейчас звезда продолжает подобные съемки. Так, Даша опубликовала кадр в своем сторис. На снимке артистка позировала в блузе, сжав формы. Образ получился очень нежным, а локоны добавили ему некой романтичности.
"Мое вдохновение", - написал автор поста Ольга Малинина.
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На других снимках звезда позировала, распахнув блузу, а также присев на кресло и возле него.
За два часа публикация собрала сотни лайков и много комментариев.
"❤️❤️❤️ лублууу", "Очень красиво", "Шикарная", "Даша очень женственная, вдохновляет всех, я именно сегодня ее вспомнила, когда шла с пробежки, думая о походке 😂", "Классно!", "Шикарная 🔥", "обожаю такие макияжи, которых не видно, а только подчеркнули естественную красоту Даши ❤️🙌", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍 Классные фото!!!", "Какая же она", "ВАуууу😍", "Насквозь 🖤🔫.....🖤💨💨🖤", - написали пользователи сети.
Отметим, Даша Астафьева для поддержания красоты прилагает максимум усилий, чтобы сохранить красоту и здоровье: она следит за питанием, старается вовремя ложиться спать, регулярно посещает спортзал, отдыхает физически и эмоционально, поддерживает силы витаминными комплексами.
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