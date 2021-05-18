Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, показала, як підтримує красу
28-річна співачка захоплює умінням підкреслити свою красу, повідомляє Politeka.net. Часто красуня хвалиться умінням робити макіяжі, але також вона ділиться секретами підтримки своєї шкіри в тонусі.
Так, в одних з останніх сторіс Зарицька показала, що відпочиває в інфрачервоній сауні. Артистка показала, як розслабляється в купальнику, посвітивши своїми татуюваннями в пікантному місці - в районі грудей.
"Інфрачервона сауна. Хто знає про її якості?",- поцікавилася Олександра у своїх підписників.
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У наступному пості красуня написала список корисних якостей. Зокрема, завдяки сауні очищаються шкірні покриви, зміцнюється імунітет, знімається стрес і так далі.
Крім того, людям із зайвою вагою походи в сауну допомагають схуднути і побороти целюліт.
Далі солістка "KAZKA", показала, що збирається поплавати в басейні.
А пізніше поділилася кадрами з джакузі.
"Тепер м'язи розслабляємо", - написала Олександра.
Нагадаємо, Олександра Зарицька ніколи не соромилася своїх пишних форм. Співачка ніколи не боялася публікувати найсміливіші фото в купальниках.
В інтерв'ю СЛАВА+ артистка розповіла, що не любить своє тіло на 100%, але більшість людей роблять також.
"Я важу...нормально! У мене є вага, коли мені дуже комфортно. Я не можу сказати, що ви повинні важити всі 90, якщо ви хочете бути такою, як я. Мені комфортно, коли у мене 80 кілограмів", - розповіла співачка.
Нагадаємо, розпатлана солістка KAZKA натягнула на пишні форми шкіряну сукню і показала саме соковите.
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