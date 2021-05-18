Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, показала, как поддерживает красоту

28-летняя певица восхищает умением подчеркнуть свою красоту, сообщает Politeka.net. Часто красотка хвастается умением делать макияжи, но также она делится секретами поддержания своей кожи в тонусе.

Так, в одних из последних сторис Зарицкая показала, что отдыхает в инфракрасной сауне. Артистка показала, как расслабляется в купальнике, посветив своими татуировками в пикантном месте - в районе груди.

"Инфракрасная сауна. Кто знает о ее качествах?", - поинтересовалась Александра у своих подписчиков.

В следующем поста красотка написала список полезных качеств. В частности, благодаря сауне очищаются кожные покровы, укрепляется иммунитет, снимается стресс и так далее.

Кроме того, людям с лишним весом походы в сауну помогают похудеть и побороть целлюлит.

Далее солистка "KAZKA", показала, что собирается поплавать в бассейне.

А позже поделилась кадрами из джакузи.

"Теперь мышцы расслабляем", - написала Александра.

Напомним, Александра Зарицкая никогда не стеснялась своих пышных форм. Певица никогда не боялась публиковать самые смелые фото в купальниках.

В интервью СЛАВА+ артистка рассказала, что не любит свое тело на 100%, но большинство людей делают также.

"Я вешу...нормально! У меня есть вес, когда мне очень комфортно. Я не могу сказать, что вы должны весить все 90, если вы хотите быть такой, как я. Мне комфортно, когда у меня 80 килограммов", - рассказала певица.

Напомним, растрепанная солистка KAZKA натянула на пышные формы кожаное платье и показала самое сочное.

Как сообщала Politeka, пышногрудая KAZKA в маечке поразила переменами во внешности: "Бьюти-маньяк...".

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