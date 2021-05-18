Колишня солістка популярного українського гурту Nikita Анастасія Кумейко показала кумедний танець у шкіряному топі

У своєму Instagram співачка розповіла, що зараз шукає місце для зйомок у столиці. У процесі Анастасія вирішила трохи подуріти і поділилася відповідними кадрами в сторіз. Про це пише Politeka.net.

На коротких відео можна побачити, як Кумейко танцює прямо на вулиці. При цьому її стильний наряд так і привертає до себе увагу. Співачка одягнена в чорний костюм з піджаком з бахромою і вузькими брюками. Під ним можна побачити шкіряний топ, який підкреслює форми знаменитості. Доповнили образ Анастасії білі кросівки і чорні окуляри.

На кадрах співачка весело танцює і демонструє свою розтяжку, високо задираючи ногу.

"Майстерно вибираю локацію для зйомки у всіх двориках Києва. Після прем'єри на радіо настрій танцювальний", - підписала кадри Кумейко.

Раніше ми писали, що Анастасія вирішила показати, як вона виглядає без тривалого зна. На першому фото дівчина була в смугастій кофті, позуючи перед дзеркалом.

"З пляжу на зйомку. Поки тільки 29 годин без сну. Десь ще 8. І потім можна спати", - написала Анастасія під фотографією.

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Як повідомляла Politeka, екс-Nikita Кумейко показала, як виглядає після 29 годин без сну: кадри.

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