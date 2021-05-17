Шоу "Холостяк-11", героєм якого став бізнесмен Михайло Заливако, наближається до кінця, а це означає, що герой вже скоро вибере переможницю

У минулому випуску "холостяк" представив трьох учасниць - Дашу, Аню і Розалі - своїм близьким, пише Politeka.net. Після цього Михайло відмовив Даші. На думку "холостяка", Дар'я Ставнича була занадто закритою, вибудувавши бар'єр між ними.

Хоча, за словами Заливако, він дійсно хотів поділитися з дівчиною найпотаємнішим.

Зараз Даша продовжує свою роботу тренером. Красуня активно веде сторінку в Instagram. На вигнану з "Холостяка" дівчину підписана 71 тисяча користувачів мережі.

На одному з нових фото красуня постала в прозорому корсеті і довгій білій сукні з розрізом.

"Церемонія нагородження @viva_ukraine_magazine 🌸 ",- написала зірка.

Публікація за кілька годин зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красуня ❤️🔥 🔥 🔥", "образ чудовий😍 🔥", " 🔥 🔥 🔥 🔥 красуня дуже класна🔥 🔥 🔥 🔥", "красуня", "фотошоп зашкалює...", "Шикарна🔥", " шикарна дівчина! Щастя тобі 😊", " дуже класний образ🔥 😍", " красуня!!!", "Крихітко, ти богиня!❤️", "Дуже красива😍😍😍просто шикарна😍❤️🔥", "Дуже красива 😍 з таким макіяжем тобі дуже личить ❤️🔥", "Ну дуже гарна ❤️🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, після того, як "холостяк" прогнав Дашу, він повернув на шоу Юлію "Зайку".

Нагадавши, "холостяка "Заливако жорстко розкритикували після знайомства з батьками учасниць:" апетит пропадає...".

Також Politeka писала, що "холостяк" Заливако розпрощався з красунею-учасницею після знайомства з батьками: "не можу повірити...".