Шоу "Холостяк-11", героем которого стал бизнесмен Михаил Заливако, приближается к концу, а это значит, что герой уже скоро выберет победительницу
В прошлом выпуске "холостяк" представил трех участниц – Дашу, Аню и Розали – своим близким, пишет Politeka.net. После этого Михаил отказал Даше. По мнению "холостяка", Дарья Ставнича была слишком закрытой, выстроив барьер между ними.
Хотя, по словам Заливако, он действительно хотел поделиться с девушкой самым сокровенным.
Сейчас Даша продолжает свою работу тренером. Красотка активно ведет страницу в Инстаграм. Сейчас на изгнанную из "Холостяка" девушку подписана 71 тысяча пользователей сети.
На одном из новых фото красотка предстала в прозрачном корсете и длинном белом платье с разрезом.
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"Церемония награждения @viva_ukraine_magazine 🌸 ", - написала звезда.
Публикация за несколько часов собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Красотка ❤️🔥🔥🔥", "Образ великолепный 😍🔥", "🔥🔥🔥🔥Красотка очень классная 🔥🔥🔥🔥", "Красотка", "Фотошоп зашкаливает...", "Шикарна🔥", "Шикарная девушка! Счастье тебе 😊", "Очень классный образ🔥😍", "Красотка!!!", "Малышка, ты богиня!❤️", "Очень красивая😍😍😍просто шикарная😍❤️🔥", "Очень красивая 😍 с таким макияжем тебе очень идёт ❤️🔥", "Ну очень красивая ❤️🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, после того, как "холостяк" прогнал Дашу, он вернул на шоу Юлию "Зайку".
Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".
Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить...".