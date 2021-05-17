Шоу "Холостяк-11", героем которого стал бизнесмен Михаил Заливако, приближается к концу, а это значит, что герой уже скоро выберет победительницу

В прошлом выпуске "холостяк" представил трех участниц – Дашу, Аню и Розали – своим близким, пишет Politeka.net. После этого Михаил отказал Даше. По мнению "холостяка", Дарья Ставнича была слишком закрытой, выстроив барьер между ними.

Хотя, по словам Заливако, он действительно хотел поделиться с девушкой самым сокровенным.

Сейчас Даша продолжает свою работу тренером. Красотка активно ведет страницу в Инстаграм. Сейчас на изгнанную из "Холостяка" девушку подписана 71 тысяча пользователей сети.

На одном из новых фото красотка предстала в прозрачном корсете и длинном белом платье с разрезом.

"Церемония награждения @viva_ukraine_magazine 🌸 ", - написала звезда.

Публикация за несколько часов собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Красотка ❤️🔥🔥🔥", "Образ великолепный 😍🔥", "🔥🔥🔥🔥Красотка очень классная 🔥🔥🔥🔥", "Красотка", "Фотошоп зашкаливает...", "Шикарна🔥", "Шикарная девушка! Счастье тебе 😊", "Очень классный образ🔥😍", "Красотка!!!", "Малышка, ты богиня!❤️", "Очень красивая😍😍😍просто шикарная😍❤️🔥", "Очень красивая 😍 с таким макияжем тебе очень идёт ❤️🔥", "Ну очень красивая ❤️🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, после того, как "холостяк" прогнал Дашу, он вернул на шоу Юлию "Зайку".

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить...".