Співачка Даша Астаф'єва буквально недавно веселилася на сонячному узбережжі, а тепер вже ділиться фотознімками з гір

Українська виконавиця, актриса, модель і просто красива дівчина Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в соцмережах знімками з життя і різних фотосесій, передає Politeka.net

Нещодавно знаменитість виставила серію сонячних кадрів, відправившись на довгоочікувані канікули в райський куточок, , а тепер в Instagram з'явилися кадри, на яких артистка позує на тлі красивого гірського пейзажу і річки.

Співачка поділилася знімками в чорній дизайнерській сукні з закритим верхом і довгим подолом. Родзинкою представленого образу став високий розріз до стегна.

"Буро знахідок", - підписала фотографії красуня.

Шанувальники звернули увагу на цікавий наряд і неймовірний пейзаж.

"Вау, який прекрасний наряд!»,

"Приголомшливої краси природа 😍 я живу за принципом: життя дається людині один раз. І прожити її треба так, щоб там нагорі офігелі і сказали " А ну-ка повтори!» 🔥,

"Шикарний вигляд", - пишуть в мережі.

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