Певица Даша Астафьева буквально недавно веселилась на солнечном побережье, а теперь уже делится фотоснимками из гор
Украинская исполнительница, актриса, модель и просто красивая девушка Даша Астафьева часто делится с фанатами в соцсетях снимками из жизни и разных фотосессий, передает Politeka.net
Недавно знаменитость выставила серию солнечных кадров, отправившись на долгожданные каникулы в райский уголок, , а теперь в Instagram появились кадры, на которых артистка позирует на фоне красивейшего горного пейзажа и реки.
Певица поделилась снимками в черном дизайнерском платье с закрытым верхом и длинным подолом. Изюминкой представленного образа стал высокий разрез до бедра.
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Поклонники обратили внимание на интересный наряд и невероятный пейзаж.
«Вау, какой прекрасный наряд!»,
«Потрясающей красоты природа 😍 Я живу по принципу: жизнь дается человеку один раз. И прожить её надо так, чтобы там наверху офигели и сказали «а ну-ка повтори!» 🔥,
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