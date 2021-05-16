"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська поділилася спекотним пляжним фото

Як повідомляє Politeka.net, володарка титулу "Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська чудово зарекомендувала себе на різних конкурсах краси, в яких брала участь. Тепер вона підкорюватиме конкурс "Міс Всесвіт".

Дівчина активно веде сторінку в Instagram, де викладає яскраві знімки. Кілька годин тому на її сторінці з'явився новий кадр.

У новому Instagram-пості вона показала яскравий образ в корсеті, в якому позувала біля басейну.

Так, вона позує на камеру в білому ліфі з квітковим орнаментом, прикрашеному стрічками на плечах і чорних трусиках, які відмінно підійшли до провокативного вбрання.

Макіяж в пастельнх тонах, природний з вологим фінішем-персикові тіні, темна підводка і покриті нюдом губи. Волосся дівчина ефектно прибрала на бічний проділ

"Моя мрія збулася! Все ще не можу повірити, що це я на фото", - підписала вона знімок.

Цей чарівний пост знайшов теплий відгук у серцях фанатів, які засипали дівчину хвалебними коментарями.

"Дивовижна дівчина ❤️", "такий ангел", " яка гарна посмішка !!! ❤ ️ ", "Дівчина ви богиня", " ефектна жінкащина", " Ти така шикарна !❤ ️ ", "Дійсно приголомшливо".

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