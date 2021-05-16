"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская поделилась жарким пляжным фото

Как сообщает Politeka.net, обладательница титула "Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская прекрасно зарекомендовала себя на различных конкурсах красоты, в которых принимала участие. Теперь она будет покорять конкурс "Мисс Вселенная".

Девушка активно ведет страницу в Instagram, где выкладывает яркие снимки. Несколько часов назад на ее странице появился новый кадр.

В новом Instagram-посте она показала яркий образ в корсете, в котором позировала у бассейна.

Так, она позирует на камеру в белом лифе с цветочным орнаментом, украшенном лентами на плечах и черных трусиках, которые отлично подошли к провокативному наряду.

Макияж в пастельнх тонах, естественный с влажным финишем – персиковые тени, темная подводка и покрытые нюдом губы. Волосы девушка эффектно убрала на боковой пробор

"Моя мечта сбылась! Все еще не могу поверить, что это я на фото", - подписала она снимок.

Этот чарующий пост нашел теплый отклик в сердцах фанатов, которые засыпали девушку хвалебными комментариями.

"Удивительная девушка ❤️", "Такой ангел", "Какая красивая улыбка !!! ❤️", "Девушка вы богиня", "Эффектная женщина", "Ты такая шикарная !❤️", "Действительно ошеломляюще".

Напомним, украинка Ястремская показала роскошное платье для финала конкурса "Мисс Вселенная".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".