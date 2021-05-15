Починаюча модель Діва Кассель, дочка актриси Моніки Беллуччі, навіть на прогулянці з подругою виглядає відмінно

З'явившись на червоній доріжці зі своєю зірковою мамою, чия краса приваблює шанувальників досі, дівчину безумовно чекав успіх. Фактично відразу молодша дочка Беллуччі і Касселя стала обличчям відразу двох відомих брендів, які навіть уклали з юною красунею контракт.

Тепер дівчина почала брати участь в різних фотосесіях, а на знакову зйомку від всесвітньо відомої компанії навіть в якості підтримки взяла свою маму. Хоча дівчині тільки 16 років, у неї вже є своя армія шанувальників.

Як можна помітити, вони публікують нові фото Діви мало не кожен день, а також стежать за оновленнями її друзів, вишукуючи нові кадри з дівчиною. На одному з таких молода Кассель в коротких шортах, масивних черевиках і кофті перетворилася на справжню бунтарку. А кучеряве розпущене волосся тільки зробили її привабливіше, нагадуючи маму в молодості.

У реальному ж житті дівчина намагається не світитися перед камерами і рідко ділиться особистими фото. Нещодавно шанувальники також були засмучені новиною про те, що дівчина ділилася фото з друзями в особистих повідомленнях, а після кадри з'явилися в мережі.

"Прекрасна дівчина, як не покрути💓; 🤢 🤢 сподіваюся, вона була обережна з оточуючими; прекрасно😍; комплімент Bellissima; це дійсно страшно, так, ми можемо захоплюватися, але робимо це на відстані і з повагою, громадський діяч не означає суспільне надбання; так швидко дорослішає красуня; мамина радість», - відповідають в мережі.

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