Відома модель Емілі Ратаковски вперше за довгий час після пологів зважилася показати фігуру

Популярна модель народила сина зовсім недавно, тому вільний час повністю присвятила сім'ї і близьким. Припинила зірка також постити нові фото і відео в Instagram, приховуючи свою фігуру. Однак нещодавно Емілі вирішила поділитися довгоочікуваними кадрами з перетворенням.

Причому не простим, адже одягла Ратаковскі відкрите дизайнерське чорне плаття зі значним декольте і вирізом на всю спину. Свій лук вже звично модель доповнила маленькою сумочкою і акуратними босоніжками на шпильці.

Причому для більшої привабливості в кадрі, не забула модель також прогнутися перед камерою, покрутитися біля стіни і зробити акцент на тому, що позувала вона без білизни. Тонка фігура зірки виглядала дуже привабливо.

«Яка зоряна принцеса✨; яка прекрасна; Емілі стала чудова, Ідеальна мама; чому це так приваблює🔥; неймовірна краса😍; Ей мама вже не так, що перш; здатна розбити серце💘⚡; наша прекрасна троянда; Я так сумую😍; ти нереальна мама😍; мама увірвалася у вихідні», - пишуть в мережі.

Не так давно шанувальники також згадали один з вдалих образів Ратаковскі, яким вона захоплювала на пляжі. У небесно-блакитному бікіні знаменитість ходила на узбережжі і милувалася пейзажами. В об'єктиві Ратаковскі позувала розслаблено і спокійно. Відкидаючи волосся з боку в сторони в сторону, модель насолоджувалася вільними часом.

Плоский живіт, пишні форми і ідеальна шкіра, схоже, з Емілі були завжди. І вона з гордістю підкреслює це, тому виглядає досить екзотично в своїй простоті на тлі інших моделей.

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