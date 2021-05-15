Известная модель Эмили Ратаковски впервые за долгое время после родов решилась показать фигуру

Популярная модель родила сына совсем недавно, поэтому свободное время полностью посвятила семье и близким. Прекратила звезда также постить новые фото и видео в Инстаграм, скрывая свою фигуру. Однако недавно Эмили решила поделиться долгожданными кадрами с преображением.

Причем не простым, ведь надела Ратаковски открытое дизайнерское черное платье с внушительным декольте и вырезом на всю спину. Свой лук уже привычно модель дополнила маленькой сумочкой и аккуратными босоножками на шпильке.

Причем для большей привлекательности в кадре, не забыла модель также прогнуться перед камерой, покрутиться у стены и сделать акцент на том, что позировала она без белья. Тонкая фигура звезды выглядела очень привлекательно.

«Какая звездная принцесса✨; прекрасная какая; Эмили стала прекрасная; Идеальная мама; почему это так завлекает🔥; невероятная красота😍 уэе не малышка; Эй мама уже не так, что прежде; способная разбить сердце💘⚡; наша прекрасная роза; Я так скучаю😍; ты нереальная мама😍; мама ворвалась в выходные», - пишут в сети.

Не так давно поклонники также вспомнили один из удачных образов Ратаковски, которым она восхищала на пляже. В небесно-голубом бикини знаменитость расхаживала на побережье и любовалась пейзажами. В объективе Ратаковски позировала расслаблено и спокойно. Откидывая волосы со стороны в стороны в сторону, модель наслаждалась свободными временем.

Плоский живот, пышные формы и идеальная кожа, похоже, с Эмили были всегда. И она с гордостью подчеркивает это, поэтому выглядит довольно экзотично в своей простоте на фоне других моделей.

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