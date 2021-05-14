Відома модель Емілі Ратаковски досить багато часу проводить на активному відпочинку на пляжі

Знаменита супермодель все рідше ділиться особистими новими фото і більше приділяє час маленькому синові, який народився зовсім недавно. Всього пару раз Ратаковскі була помічена на прогулянці, викликавши бурю з коментарів в мережі, адже прихильницям було цікаво знати: як сильно змінилася фігура Емілі з появою на світ дитини.

Не так давно шанувальники також згадали один з вдалих образів Ратаковскі, яким вона захоплювала на пляжі. У небесно-блакитному бікіні знаменитість ходила на узбережжі і милувалася пейзажами. В об'єктиві Ратаковскі позувала розслаблено і спокійно. Відкидаючи волосся з боку в сторони в сторону, модель насолоджувалася вільними часом.

Плоский живіт, пишні форми і ідеальна шкіра, схоже, з Емілі були завжди. І вона з гордістю підкреслює це, тому виглядає досить екзотично в своїй простоті на тлі інших моделей.

Ми також писали, що після народження дитини Ратаковскі ще жодного разу не показувала фігуру, присвячуючи свій час сім'ї і самій собі. І тільки сьогодні дівчина поділилася постом магазину, заради якого не тільки засвітилася вперше після пологів, але ще і розкрила піжаму, щоб показати тіло у всій красі.

"Це було записано до вагітності? що ?? !!! Мені потрібно знати; чорт, Емілі, хороша робота! Цілі👏; Як? У тебе тільки що народилася дитина! 🙄 ; Я маю на увазі, що ти виглядаєш так, ніби не народжувала!; А що так можна було? Отетерівши...; Прошу вибачення, але де животик після вагітності?; Виглядаєш приголомшливо; ти така красива, боже мій! У тебе тільки що народилася дитина!; Вона виглядає вогненною💗"»

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