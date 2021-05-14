Известная модель Эмили Ратаковски довольно много времени проводит на активном отдыхе на пляже

Знаменитая супермодель все реже делится личными новыми фото и больше уделает время маленькому сыну, который родился совсем недавно. Всего пару раз Ратаковски была замечена на прогулке, вызвав бурю из комментариев в сети, ведь поклонницам было интересно знать: как сильно изменилась фигура Эмили с появлением на свет ребенка.

Не так давно поклонники также вспомнили один из удачных образов Ратаковски, которым она восхищала на пляже. В небесно-голубом бикини знаменитость расхаживала на побережье и любовалась пейзажами. В объективе Ратаковски позировала расслаблено и спокойно. Откидывая волосы со стороны в стороны в сторону, модель наслаждалась свободными временем.

Плоский живот, пышные формы и идеальная кожа, похоже, с Эмили были всегда. И она с гордостью подчеркивает это, поэтому выглядит довольно экзотично в своей простоте на фоне других моделей.

Мы также писали, что после рождения ребенка Ратаковски еще ни разу не показывала фигуру, посвящая свое время семье и самой себе. И только сегодня девушка поделилась постом магазина, ради которого не только засветилась впервые после родов, но еще и распахнула пижаму, чтобы показать тело во всей красе.

«Это было записано до беременности? что ?? !!! Мне нужно знать; черт возьми, Эмили, хорошая работа! Цели👏; Как? У тебя только что родился ребенок! 🙄; Я имею в виду, что ты выглядишь так, будто не рожала!; А что так можно было? Обалдеть...; Прошу прощения, но где животик после беременности?; Выглядишь потрясающе; Ты такая красивая, боже мой! У тебя только что родился ребенок!; Она выглядит огненной💗».

Напомним, томная Ратаковски устроила сеанс соблазна, выставив пышный бюст крупным планом

А еще Politeka писала, что знойная Ратаковски сдавила упругое декольте руками и пронзила взглядом в самое сердце

Также Politeka сообщала, что обольстительная Эмили Ратаковски подрумянила "булочки" в крошечном купальнике