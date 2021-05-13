Популярна модель, бізнесвумен і блогерка, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, похвалилася формами в шкіряному одязі

Зірка зробила багато пластичних операцій, щоб виглядати так, як зараз, передає Politeka.net. Модель зробила пластику грудей, хоча і заперечує це. Однак судячи з фото, Кім збільшила форми з третього до п'ятого розміру.

Ймовірно, красуня зробила операцію у 2015 році після других пологів.

Крім того, зірка, на думку експертів, встановила імплантати в сідниці. Саме завдяки останнім про знаменитість став говорити весь світ, а також у неї з'явилося багато послідовниць.

Кожним своїм вбранням Кардашьян підкреслює апетитні форми. Зокрема, на одному з останніх фото в Instagram зірка постала в обтягуючому шкіряному топі, який виділив її форми, також як і брючки, що обтягнули пишні стегна.

За півгодини публікація зібрала понад 500 тисяч лайків і багато коментарів.

"Приголомшливо», «Вау... відмінне фото, бро», «саме те, про що я думав❤️❤️😍 🌺», «ніколи не зустрічав твоїх Селфі, які мені не подобалися", " будьте терплячі по відношенню до своїх підписників. люблю тебе! 🔥 ", "Я відчуваю тут атмосферу Техасу🙌 🙌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кім Кардашьян покрасувалася в спортзалі в купальнику. Крім красивої фігури, також привертали увагу волосся Кім - вона постала з довгими білими локонами, ймовірно, надівши перуку.

Нагадаємо, майже холостячка Кім Кардашьян з подружкою в тонких смужках бікіні помірялися соковитими вигинами.

А ще Politeka повідомляла, Майже холостячка Кім Кардашьян без сорому показала, що сховала під халатиком.

Також Politeka писала, Майже холостячка Кім Кардашьян в міні-бікіні використовувала останній аргумент.