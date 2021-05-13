Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, похвасталась формами в кожаной одежде

Звезда сделала много пластических операций, чтобы выглядеть так, как сейчас, передает Politeka.net. Модель сделала пластику груди, хотя и отрицает это. Однако судя по фото, Ким увеличила формы с третьего до пятого размера.

Вероятно, красотка сделала операцию в 2015 году после вторых родов.

Кроме того, звезда, по мнению экспертов, установила имплантаты в ягодицы. Именно благодаря последним о знаменитости стал говорить весь мир, а также у нее появилось много последовательниц.

Каждым своим нарядом Кардашьян подчеркивает аппетитные формы. В частности, на одном из последних фото в Инстаграм звезда предстала в обтягивающем кожаном топе, который выделил ее формы, также как и брючки, обтянувшие пышные бедра.

За полчаса публикация собрала более 500 тысяч лайков и много комментариев.

«Потрясающе», «Вау… Отличное фото, бро», «Именно то, о чем я думал ❤️❤️😍🌺», «Никогда не встречал твоих селфи, которые мне не нравились», «Будьте терпеливы по отношению к своим подписчикам. люблю тебя! 🔥 "," Я чувствую здесь атмосферу Техаса 🙌🙌", - написали пользователи сети.

Напомним, Ким Кардашьян покрасовалась в спортзале в купальнике. Кроме красивой фигуры, также привлекали внимание волосы Ким - она предстала с длинными белыми локонами, вероятно, надев парик.

Напомним, почти холостячка Ким Кардашьян с подружкой в тонких полосках бикини померились сочными изгибами.

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