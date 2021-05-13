Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "жіночого кварталу", показала, як веселиться з подругою прямо в машині

Намагаючись якомога яскравіше проводити свої будні, Лера ділиться тільки найвдалішими кадрами з життя, публікуючи їх на своїй сторінці в Instagram. Оскільки дівчина також може показати себе в різних образах, вона намагається не акцентувати увагу на фігурі.

Цього разу задоволена відпочинком Лера вирушила на Відпочинок з подругою, з якою весело провела час навіть в машині, насолоджуючись поїздкою. Слухаючи музику і танцюючи один перед одним на сидіннях, дівчата виглядали дуже задоволеними.

"Нас обов'язково знімуть у кіно. Напишуть книгу. Тому що ми типові жінки у Великому Місті. І ми знайшли один одного ) така ось проста історія, але дуже цікава😜 💫", - пише Лера під фото.

Фанати також відповіли:

"Кльові❤️; Шалунішкі ❤️; чоловік хоч знає....».

Раніше Валерія різко вискзаалась з приводу шеймінга жіночого тіла: "що це таке?) Якщо ви коментуєте чужу худорлявість, значить ви шейміте. Змушуєте худу дівчину є-це теж шеймінг. Я дуже часто стикаюся з коментарями з приводу своєї фігури і вже навчилася відповідати на подібні коментарі.

Якщо ви хочете зробити худий дівчині комплімент , то вибирайте слова «красива», «витончена», «прекрасна» ... і тд . Моє тіло-моя справа . Мій тато був худим до 30 років, можна сказати худим. Всі намагалися його нагодувати, особливо ті, хто страждав від зайвої ваги.Мені передалися його гени і я шалено щаслива, що живу в часи, коли будь - яка зовнішність людини може бути прекрасною", - написала Лера.

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