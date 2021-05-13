Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "жіночого кварталу", показала, як веселиться з подругою прямо в машині
Намагаючись якомога яскравіше проводити свої будні, Лера ділиться тільки найвдалішими кадрами з життя, публікуючи їх на своїй сторінці в Instagram. Оскільки дівчина також може показати себе в різних образах, вона намагається не акцентувати увагу на фігурі.
Цього разу задоволена відпочинком Лера вирушила на Відпочинок з подругою, з якою весело провела час навіть в машині, насолоджуючись поїздкою. Слухаючи музику і танцюючи один перед одним на сидіннях, дівчата виглядали дуже задоволеними.
"Нас обов'язково знімуть у кіно. Напишуть книгу. Тому що ми типові жінки у Великому Місті. І ми знайшли один одного ) така ось проста історія, але дуже цікава😜 💫", - пише Лера під фото.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
"Був конфлікт": сім'я Кузьми Скрябіна заборонила зірці "Голосу країни" виконувати його пісні
Осадча розкрила секрети "Світського життя": що її пов'язує з Кузьмою та образи Білик
"Очікував побачити глушину": Макаревич поділився враженням про західну Україну
Кароль переборщила з декольте, вразивши зовнішнім виглядом на концерті: "Сильно, Тіна, дуже сильно"
Фанати також відповіли:
"Кльові❤️; Шалунішкі ❤️; чоловік хоч знає....».
Раніше Валерія різко вискзаалась з приводу шеймінга жіночого тіла: "що це таке?) Якщо ви коментуєте чужу худорлявість, значить ви шейміте. Змушуєте худу дівчину є-це теж шеймінг. Я дуже часто стикаюся з коментарями з приводу своєї фігури і вже навчилася відповідати на подібні коментарі.
Якщо ви хочете зробити худий дівчині комплімент , то вибирайте слова «красива», «витончена», «прекрасна» ... і тд . Моє тіло-моя справа . Мій тато був худим до 30 років, можна сказати худим. Всі намагалися його нагодувати, особливо ті, хто страждав від зайвої ваги.Мені передалися його гени і я шалено щаслива, що живу в часи, коли будь - яка зовнішність людини може бути прекрасною", - написала Лера.
Нагадавши, блондинка з "жіночого кварталу" Товстолес в рожевому міні блиснула ідеальною фігурою
А ще Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" в купальнику похвалилася розтяжкою на відпочинку
Також Politeka повідомляла, що гаряча штучка з "жіночого кварталу" Товстолес пограла м'язами в сміливому купальнику