Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала, как веселится с подругой прямо в машине

Стараясь как можно ярче проводить свои будни, Лера делится только самыми удачными кадрами из жизни, публикуя их на своей странице в Инстаграм. Поскольку девушка также может показать себя в разных образах, она старается не акцентировать внимание на фигуре.

В этот раз довольная отдыхом Лера отправилась на отдых с подругой, с которой весело провела время даже в машине, наслаждаясь поездкой. Слушая музыку и танцуя друг перед другом на сидениях, девушки выглядели очень довольными.

«Нас обязательно снимут в кино. Напишут книгу. Потому что мы типичные женщины в большом городе. И мы нашли друг друга ) Такая вот простая история, но очень интересная 😜💫», - пишет Лера под фото.

Фанаты также ответили:

«Клевые❤️; Шалунишки ❤️; муж хоть знает....».

Ранее Валерия резко выскзаалась по поводу шейминга женского тела: "Что это такое?) Если вы комментируете чужую худобу, значит вы шеймите. Заставляете худую девушку есть - это тоже шейминг. Я очень часто сталкиваюсь с комментариями по поводу своей фигуры и уже научилась отвечать на подобные комментарии.

Если вы хотите сделать худой девушке комплимент , то выбирайте слова «красивая», «утончённая», «прекрасная» ... и тд . Мое тело - мое дело . Мой папа был худым до 30 лет, можно сказать тощим. Все пытались его накормить, особенно те, кто страдал от лишнего веса.Мне передались его гены и я безумно счастлива, что живу во времена, когда любая внешность человека может быть прекрасной", - написала Лера.

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