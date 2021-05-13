Співачка Санта Дімопулос показала, як веселиться далеко від дітей і чоловіка на концерті Дмитра Монатіка

Популярна артистка нещодавно провела насичений вечір з колегами і друзями, відвідавши виступ Дмитра Монатіка. Причому, не обійшлося і без гарячих танців у дусі «Танців з зірками». Схоже, після перемоги на проекті, зірка не забувала про практику на на день.

Цього разу без дітей і чоловіка, зате в компанії подруги і колег, Санта повеселилася і навіть станцювала з молодим чоловіком. Не стримуючи радості від гарного проведення часу, Санта повиляла стегнами під час імпровізованого виступу.

Дмитро Монатік на сцені в цей час виконав одну зі своїх популярних композицій, тому Санта підмітила: «Давай займемося танцями!».

У роликах Дімопулос від душі танцювала ближче до сцени, всіляко привертаючи увагу оточуючих до чуттєвого образу.

Відзначимо, популярна українська співачка, колишня солістка групи " ВІА Гра "і учасниця" Танців з зірками " Санта Дімопулос в цілому досить часто радує шанувальників незвичайними фото і Відео зі свого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня виклала в своєму мікроблозі цілу добірку фото, на яких показала своїх дітей від різних чоловіків, а також своє дитяче фото, і знімок, на якому вона вагітна.

У підписі до фотографій Санта написала: "бути мамою – найбільше диво і благословення! У серці мами нескінченний потік любові, ніжності, віри, відданості. Мама може все. З днем Матері!". Користувачі тут же почали активно обговорювати знімки, які показала співачка, засинаючи її і дітей компліментами в коментарях.

Нагадавши, Дімопулос з " Танців з зірками "захопила результатами тренувань в спортзалі:"ідеально".

Як повідомляла Politeka, Розслаблена Дімопулос з " Танців з зірками "розвалилася на дивані, вразивши визнанням:"Мені подобається...".

Також Politeka писала, Фігуриста Дімопулос з " Танців з зірками "в бікіні звела з розуму фантастичним пейзажем:"Амазонка".