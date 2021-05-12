Відома модель Сінді Кроуфорд вразила фігурою у свої 55 років
Сінді Кроуфорд отримала велику популярність в 90-і роки, пише Politeka.net. Зірка з'являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, включаючи глянці Vogue, People, Harper's Bazaar та інші.
Зараз вже не пік кар'єри знаменитості, але вона залишається улюблена публікою і дизайнерів. Тим більше зірка залишається у відмінній формі на заздрість молодим.
Цього разу у своєму Instagram Сінді опублікувала фото з нової фотосесії для журналу "Vogue" бразильської версії.
На знімках Кроуфорд позувала в боді і колготках, а також незвичному топі з розрізами і лосинах.
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Кожен наряд підкреслив ідеальні вигини моделі, а також її стрункі ніжки.
За 40 хвилин публікація зібрала майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.
"Така класна дівчинка!", "Видатна!!! Просто приголомшливо ❤️", "Боже мій", "Найкраща модель", " увійшла справжня богиня і змусила замовкнути всіх інших🙌 🙌", "найкраще, що коли-небудь робила🙌", " це так чудово! Видовище! ❤️👏🏼👏🏼👏🏼", "Вражаюча! Виняткова! Божественна! Чарівна! 💋💋💋💋❤️❤️❤️🍫🍫🍫🍫 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥", "Як завжди ефектно !! 🙌 ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Сінді Кроуфорд народилася у США в сім'ї електрика і медсестри. Коли дівчині було 16 років, під час літньої роботи зі збору кукурудзи на неї звернув увагу газетний фотограф, який сфотографував її, після чого її переконали зайнятися модельним бізнесом.
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