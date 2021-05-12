Известная модель Синди Кроуфорд впечатлила фигурой в свои 55 лет

Синди Кроуфорд получила большую популярность в 90-е года, пишет Politeka.net. Звезда появлялась на обложках свыше 600 журналов во всем мире, включая глянцы Vogue, People, Harper's Bazaar и другие.

Сейчас уже не пик карьеры знаменитости, но она остается любима публикой и дизайнеров. Тем более звезда остается в отличной форме на зависть молодым.

В этот раз в своем Инстаграм Синди опубликовала фото из новой фотосессии для журнала "Vogue" бразильской версии.

На снимках Кроуфорд позировала в боди и колготках, а также необычном топе с разрезами и лосинах.

Каждый наряд подчеркнул идеальные изгибы модели, а также ее стройные ножки.

За 40 минут публикация собрала почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Такая классная девочка!", "Выдающаяся!!! Просто потрясающе ❤️", "Боже мой", "Лучшая модель", "Вошла настоящая богиня и заставила замолчать всех остальных 🙌🙌", "Лучшее, что когда-либо делала 🙌", "Это так чудесно! Зрелище! ❤️👏🏼👏🏼👏🏼", "Впечатляющая! Исключительная! Божественная! Неотразима! 💋💋💋💋❤️❤️❤️🍫🍫🍫🍫 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥", "Как всегда эффектно !! 🙌❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Синди Кроуфорд родилась в США в семье электрика и медсестры. Когда девушке было 16 лет, во время летней работы по сбору кукурузы на нее обратил внимание газетный фотограф, который сфотографировал ее, после чего ее убедили заняться модельным бизнесом.

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