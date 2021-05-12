Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі на зйомці без верхнього одягу показала свої тату

Артистка на зйомках не показує свої тату і не виставляє напоказ тіло в принципі. Однак на спеціальних тематичних фотосесіях зірка із задоволенням підкреслює множинні зображення на тілі, особливо, на спині. Цього разу на фан-акаунті поділилися саме таким фото.

Джолі вдалося підкреслити краще досить просто-знявши верхню частину вбранні і позуючи без ліфчика, вона акцентувала увагу на тонкій талії і руках, а також спині з безліччю тату. До слова, у кожної з них є своє значення.

"Знай свої права" - ця татуювання нанесена готичним шрифтом між лопаток. Ця назва композиції однієї з улюблених музичних груп актриси. Географічні координати з'явилися на місці татуювання дракона і імені її колишнього чоловіка Біллі Боба Торнтона. Під цифрами криються позначення широти і довготи тих географічних точок, де Анджеліна Джолі народила або зустрілася зі своїми дітьми.

Буддистська мантра палійською мовою повинна охороняти Камбоджійського сина Джолі Меддокса і її саму від злого року. Татуювання у вигляді бенгальського тигра зроблена в Бангкоку в 2004 році. Таким чином Джолі відсвяткувала отримання Камбоджійського громадянства.

У той же час як багато хто стверджує, що зовнішність актриси – справа рук пластичних хірургів, Джолі раніше навіть вирішила розвінчати ці міфи. Зірка завжди підкреслювала, що старіти не боїться, але з юних років вона дійсно дивиться за шкірою.

"Сонячна красуня; я закохуюся; мені здається, що таким поглядом підпорядковують; справжня висока краса; це божевілля якесь, бути настільки привабливою і такою худою; Привіт, ти дуже красива; зручно напевно бути такою красунею; унікальна Діва, хоч і худа, вам би поїсти добре; вона настільки прекрасна, настільки чудова 🙏 💙 турбуюся про її вагу, все висить на ній; хочу таке обличчя", - пишуть в мережі.

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