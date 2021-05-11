Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала шикарну віллу з басейном на Сейшелах

Як повідомляє Politeka.net , відома блогерка і гімнастка Даша Ульянова, яка стала переможницею романтичного проекту" Холостяк", часто балує свою аудиторію цікавими моментами зі свого насиченого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня відпочивала на Сейшелах, звідки часто викладала спекотні фото і відео.

Цього разу гаряча брюнетка поділилася кадрами розкішного дня, проведеного в басейні на віллі. У розпорядженні їх була яхта і приголомшливий готель мрії без перебільшення Four Seasons Resort Seychelles з розкішним номером і казковими видами з тераси. На відео дівчина вальяжно плаває в басейні, а потім, кокетуючи, вичавлюється на бортик басейну. Її волосся мокре, а на обличчі задоволена посмішка.

У підписі до публікації Ульянова написала:"Наша вілла".

Відомо, що дівчина вже прилетіла з шикарного відпочинку, але спогади про коралових островах не дають спокою. Різноманітний підводний світ, бухти і лагуни зробили відпочинок незабутнім.





Нагадавши, переможниця " Холостяка "Ульянова потрясла одкровенням і фігурою на підводному відео:"незабутньо".

Як повідомляла Politeka, Ульянова з " Холостяка "в крихітному бікіні хвалилася шикарною розтяжкою:"Зая, випрями нижню ногу".

Також Politeka писала, переможниця "Холостяка" Ульянова в бікіні вразила видом на райському курорті:"тут ідеально все".



