Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала шикарную виллу с бассейном на Сейшелах
Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и гимнастка Даша Ульянова, которое стала победительницей романтического проекта "Холостяк", часто балует свою аудиторию интересными моментами из своей насыщенной жизни на странице в Instagram. Недавно красотка отдыхала на Сейшелах, откуда часто выкладывала жаркие фото и видео.
В этот раз горячая брюнетка поделилась кадрами роскошного дня, проведенного в бассейне на вилле. В распоряжении их была яхта и потрясающий отель мечты без преувеличения Four Seasons Resort Seychelles с роскошным номером и сказочными видами с террасы. На видео девушка вальяжно плавает в бассейне, а потом, кокетничая, выжимается на бортик бассейна. Ее волосы мокрые, а на лице довольная улыбка.
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В подписи к публикации Ульянова написала: "Наша вилла".
Известно, что девушка уже прилетела с шикарного отдыха, но воспоминания о коралловых островах не дают покоя. Разнообразный подводный мир, бухты и лагуны сделали отдых незабываемым.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова потрясла откровением и фигурой на подводном видео: "Незабываемо".
Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" в крошечном бикини хвастнула шикарной растяжкой: "Зая, выпрями нижнюю ногу".
Также Politeka писала, победительница "Холостяка" Ульянова в бикини поразила видом на райском курорте: "Здесь идеально все".