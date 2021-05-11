Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала шикарную виллу с бассейном на Сейшелах

Как сообщает Politeka.net , известная блогерша и гимнастка Даша Ульянова, которое стала победительницей романтического проекта "Холостяк", часто балует свою аудиторию интересными моментами из своей насыщенной жизни на странице в Instagram. Недавно красотка отдыхала на Сейшелах, откуда часто выкладывала жаркие фото и видео.

В этот раз горячая брюнетка поделилась кадрами роскошного дня, проведенного в бассейне на вилле. В распоряжении их была яхта и потрясающий отель мечты без преувеличения Four Seasons Resort Seychelles с роскошным номером и сказочными видами с террасы. На видео девушка вальяжно плавает в бассейне, а потом, кокетничая, выжимается на бортик бассейна. Ее волосы мокрые, а на лице довольная улыбка.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Наша вилла".

Известно, что девушка уже прилетела с шикарного отдыха, но воспоминания о коралловых островах не дают покоя. Разнообразный подводный мир, бухты и лагуны сделали отдых незабываемым.





Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова потрясла откровением и фигурой на подводном видео: "Незабываемо".

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" в крошечном бикини хвастнула шикарной растяжкой: "Зая, выпрями нижнюю ногу".

Также Politeka писала, победительница "Холостяка" Ульянова в бикини поразила видом на райском курорте: "Здесь идеально все".



