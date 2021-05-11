Популярна українська співачка Міша Романова, подружка Макса Барських, похвалилася шикарними вигинами на пляжі
Як повідомляє Politeka.net, Міша Романова побудувала кар'єру успішної співачки. Дівчина стала настільки популярною, що у свій час навіть співала в групі "ВІА Гра". Але зараз дівчину тісно пов'язують з Максом Барських, з яким красуня дружить. Поговорювали навіть, що він є батьком її дитини.
Артистка опублікувала в своєму Instagram в розділі сторіз пікантний знімок, на якому зображена в червоному купальнику і стильних чорних окулярах. Красуня прийняла позу дикої левиці на березі біля моря і вирішила закарбувати себе в такому амплуа.
"Дика левиця. Арр", - лаконічно підписано фото.
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А на наступному фото вона показала колаж зі знімків дикого лева і себе з головою левиці і себе в позі левиці, показавши всім свій шалений характер і небезпечні звичаї.
Більшість шанувальників зворушила мила публікація Романової, але Коментарі вони могли відправити тільки їй особисто, оскільки це сторіз.
Повідомлялося, що екс - "ВІА Гра" Міша Романова порадувала шанувальників яскравим фото, кайфуючи на курорті в Туреччині.
30-річна красуня, близька подруга артиста Макса Барського вирушила на відпочинок разом з маленьким сином, якому в липні має виповнитися три роки. Кожен день дівчина публікує спокусливі фото з берега моря.
Фолловери бажають Романової поруч чоловіка, гідного такої жінки як вона! Людям дуже подобаються пляжні фото красивої дівчини.
Нагадавши, подруга Макса Барських Романова показала, з ким і як розважається в Туреччині:" спекотне " фото.
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