Популярная украинская певица Миша Романова, подружка Макса Барских, похвалилась шикарными изгибами на пляже

Как сообщает Politeka.net, Миша Романова построила карьеру успешной певицы. Девушка стала настолько популярной, что одно время даже пела в группе "ВИА Гра". Но сейчас девушку тесно связывают с Максом Барских, с которым красотка дружит. Поговоривали даже, что он является отцом ее ребенка.

Артистка опубликовала в своем Instagram в разделе сториз пикантный снимок, на котором изображена в красном купальнике и стильных черных очках. Красотка приняла позу дикой львицы на берегу у моря и решила запечатлить себя в таком амплуа.

"Дикая львица. Арр", - лаконично подписано фото.

А на следующем фото она показала коллаж со снимков дикого льва и себя с головой львицы и себя в позе львицы, показав всем свой неистовый характер и опасные нравы.

Большинство поклонников растрогала милая публикация Романовой, но комментарии они могли отправить только ей лично, поскольку это сториз.

Сообщалось, что экс-"ВИА Гра" Миша Романова порадовала поклонников ярким фото, кайфуя на курорте в Турции.

30-летняя красотка, близкая подруга артиста Макса Барского отправилась на отдых вместе с маленьким сыном, которому в июле должно исполниться три года. Каждый день девушка публикует соблазнительные фото с берега моря.

Фолловеры желают Романовой рядом мужчину, достойного такой женщины как она! Людям очень нравятся пляжные фото красивой девушки.

Напомним, подруга Макса Барских Романова показала, с кем и как развлекается в Турции: "жаркое" фото.

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