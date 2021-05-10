Нова "Холостячка" Злата Огневич поділилася жаркими кадрами з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, яка нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка" часто радує публіку яскравими фото і новинами у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня показала шанувальникам результати гарячої фотосесії, в якій з'явилася в незвичайному образі.

На кадрах, які Злата виклала в сторіс, можна побачити процес зйомки, а також почути установки фотографа співачці. Перед камерою зірка з'явилася в спокусливому образі - на ній вузьке чорне боді, поверх якого вона одягла прозоре мереживне плаття. Завершують образ стильні темні босоніжки. Волосся красуні зібрані в елегантну зачіску і прикрашені червоною квіткою, а на її обличчі акуратний макіяж.

"Ось моя справжня італійська сутність. Познайомилася з крутими дівчатками, були гарячі зйомки", - підписала сторіс Огневич.

Відзначимо, що співачка також показала кілька кадром з цієї ж фотосесії, але вже в іншому, не менш пікантному образі. Тут вона в оригінальній прозорій спідниці червоного кольору і такому ж короткому топіку. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігурку зірки, і її спокусливі вигини.

Нагадаємо, Нова "Холостячка "Злата Огневич пересварила українців: "Після Мішиної так знизити планку".

Як повідомляла Politeka, Нова "Холостячка" Огневич розплакалася, розповівши про невдалі стосунки: "В кінці він поставив мене...".

Також Politeka писала, Тригубенко після відмови Мішиної "запав" на нову Холостячку Огневич: показове фото.