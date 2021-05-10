Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, которая недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка" часто радует публику яркими фото и новостями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка показала поклонникам результаты горячей фотосессии, в которой появилась в необычном образе.

На кадрах, которые Злата выложила в сторис, можно увидеть процесс съемки, а также услышать установки фотографа певице. Перед камерой звезда появилась в соблазнительном образе – на ней узкое черное боди, поверх которого она надела прозрачное кружевное платье. Завершают образ стильные темные босоножки. Волосы красотки собраны в элегантную прическу и украшены красным цветком, а на ее лице аккуратный макияж.

"Вот моя истинная итальянская сущность. Познакомилась с крутыми девочками, были горячие съемки", - подписала сторис Огневич.

Отметим, что певица также показала несколько кадром из этой же фотосессии, но уже в другом, не менее пикантном образе. Здесь она в оригинальной прозрачной юбке красного цвета и таком же коротком топике. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигурку звезды, и ее соблазнительные изгибы.

Напомним, Новая "Холостячка" Злата Огневич перессорила украинцев: "После Мишиной так понизить планку".

Как сообщала Politeka, Новая "холостячка" Огневич расплакалась, рассказав о неудачных отношениях: "В конце он поставил меня...".

Также Politeka писала, Тригубенко после отказа Мишиной "запал" на новую Холостячку Огневич: показательное фото.