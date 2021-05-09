Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у ролі пожежної вже не схожа на себе

Ще більше кількох місяців тому був анонсований новий фільм, в якому сподобалися зняти відому актрису. Зйомки проходили закрито і нових промо не з'являлося до самого старту проеката. Тепер шанувальники за пару днів до виходу в світовий прокат, вирішили нагадати про кінострічку.

Це й не дивно адже новий фільм з Джолі " ті, хто бажає мені смерті», стане поверненням для актриси: вперше за довгий час Анджеліна зіграла головну роль, повертаючись таким чином на екран з новим перевтіленням. На майданчику зірці належало перевтілитися в незвичну героїню.

"Брутальна, хамовита і при цьому відважна пожежна, якій "можна довіряти»", - розповіла сама актриса в інтерв'ю два дні тому, спілкуючись з представниками ЗМІ.

На фото помітно змінилася Джолі позувала в костюмі пожежного, гордо дивлячись вперед і дивуючи новою роллю.

Також раніше скріншотом з онлайн-бесіди з модним виданням почали ділитися і фан-акаунти актриси в Instagram.

Під час бесіди з журналістами Анджеліна заговорила про фільм, розкриваючи нові деталі. Причому, судячи зі знімка, артистка привела себе в порядок: ідеальна шкіра, ніяких запалих щік і глибоких зморшок. На віртуальній конференції Анджеліна постала в чорній сукні з глибоким декольте,але без вирізів по центру.

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