Популярна співачка Настя Каменських поділилася грайливим образом, в якому з'явилася на дні народження чоловіка

Не так давно відгримів день народження артистки, яка святкує 34-річчя. Через пару днів і чоловік Каменських Потап відсвяткував ювілей, 40-річчя. Серією фото з новим образом артистка поспішила поділитися на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Настя обожнює демонструвати свої луки, при цьому завжди акцентуючи увагу на грудях і своїх округлих стегнах, вічно намагаючись скопіювати образи спокусливих мексиканок. Цього разу вона навіть влаштувала дурашливу фотосесію, висунувши язик і вип'ятивши форми перед об'єктивом для вдалого ракурсу.

"Народився добрий і талановитий хлопчик. (Вагою всього 2 кг 800 гр) я дуже пишаюся тобою, Льоша, ти так багато всього зробив і так багато чого досяг. Ти Найкращий продюсер, геніальний автор, бізнесмен, ведучий, гуморист, розкішний чоловік і коханець, і цей список нескінченний. Але найголовніше, що ти завжди був і залишаєшся справжньою людиною» - розповіла Настя під схожими фото в Instagram.

Як видно, до цього, обидва добре провели час на сімейному святі, захоплюючи зовнішнім виглядом. Каменських і правда була схожа на актрису. Оригінальний макіяж підкреслив її природну красу, зробивши схожою на мексиканку, а прозоре плаття додало образу пікантності.

Шанувальники Каменських не залишили її без компліментів.

"Неймовірно красива», «Ой, я подумала Сальма Хайек) ну що за принадність», «моно брову-це сильно", " Образ вогонь)) Фріда з Вас чудова вийшла. Ноооо, на цих фото ви дуууже на Сальму Хайек схожі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Настя Каменських в шортах і ТОПі показала натуральну красу без фільтрів: "Без маскараду краще".

Як повідомляла Politeka, Каменських, зібравши сім'ю за столом, приголомшила перевтіленням: "ми, звичайно, Поїхали з Мексики, але...".

Також Politeka писала, що 34-річна Каменських у свій день народження перетворилася на копію пекучої мексиканки: "який Потап везунчик".