Популярная певица Настя Каменских поделилась игривым образом, в котором появилась на дне рождения мужа

Не так давно отгремел день рождения артистки, празднующей 34-летие. Спустя пару дней и муж Каменских Потап отпраздновал юбилей, 40-летие. Серией фото с новым образом артистка поспешила поделиться на своей странице в Инстаграм.

Как известно, Настя обожает демонстрировать свои луки, при этом всегда акцентируя внимание на груди и своих округлых бедрах, вечно стараясь скопировать образы соблазнительных мексиканок. В этот раз она даже устроила дурашливую фотосессию, высунув язык и выпятив формы перед объективом для удачного ракурса.

«Родился добрый и талантливый мальчик. (Весом всего 2 кг 800 гр) Я очень горжусь тобой, Леша, ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечен. Но самое главное, что ты всегда был и остаешься настоящим человеком» - рассказала Настя под похожими фото в Инстаграм.

Как видно, до этого, оба хорошо провели время на семейном празднике, восхищая внешним видом. Каменских и правда походила на актрису. Оригинальный макияж подчеркнул ее природную красоту, сделав похожей на мексиканку, а прозрачное платье придало образу пикантности.

Поклонники Каменских не оставили ее без комплиментов.

«Невероятно красивая», «Ой, я подумала Сальма Хайек) ну что за прелесть», «моно бровь-это сильно», «Образ огонь)) та скромнее бы с этими порывами преобразиться; «Фрида из Вас чудесная вышла. Ноооо, на этих фото Вы ооочень на Сальму Хайек похожи», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских в шортах и топе показала натуральную красоту без фильтров: "Без маскарада лучше".

Как сообщала Politeka, Каменских, собрав семью за столом, ошеломила перевоплощением: "Мы, конечно, уехали из Мексики, но...".

Также Politeka писала, что 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".