Знаменита модель Емілі Ратаковскі в маленькому бікіні показала чудову фігуру
Емілі Ратаковскі завжди була в центрі уваги за свою любов до природності, іноді межує з незвичайними нормами (раніше Емілі хвалилася тим, що не голить пахви). Модель переконана: голитися або не голитися — це особиста справа кожної людини, і суспільство не повинно засуджувати жінок за їх вибір.
Причому її струнка фігура, пухкі губи і незвично плоский живіт не раз наштовхували користувачів мережі на думку, що дівчина точно щось недоговорює і робила косметичні процедури.
Особливо користувачі Мережі завжди вражаються фігурі моделі, яка на пляжі можна гордо показати тонкі ноги і акуратну талію в будь-якому, навіть відкритому, купальнику. І це навіть не результат тренувань, адже Емілі вже розповідала: вона не любить спорт і займатися в пітному і задушливому залі з іншими людьми. До того ж, Ратаковскі любить добре поїсти і в задоволеннях собі не відмовляє.
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У маленькому помаранчевому купальнику Емілі і правда виглядає бездоганно, а відсутність деталей тільки роблять її натуральніше і простіше.
Через кілька тижнів Емілі після пологів показала всю себе в бікіні з анімалістичним принтом, підкресливши фігуру найкращим чином. Демонстрація не пройшла безслідно-фанати були вражені формами Ратаковскі, яка виглядає так, немов і не народжувала зовсім.
"О мій вид ля сміливих мам; хіба ти місяць тому не народжувала жінка ?!; Це післяпологове тіло !? Якого біса !? Дійсно !? 😩 Вау, приголомшливо; Симпатичний принт. Не можу повірити, що у тебе тільки що народилася дитина; це пост-дитина ??? 😱 ; Почекай, хіба у тебе не народилася дитина ?!; Прокляття! Навіть після цієї дитини ти чертовски мініатюрна!; Я б не повірив, що у неї є дитина», - пишуть в мережі.
Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.
Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні