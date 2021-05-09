Знаменитая модель Эмили Ратаковски в маленьком бикини показала восхитительную фигуру

Эмили Ратаковски всегда была в центре внимания за свою любовь к естественности, иногда граничащую с необычными нормами (ранее Эмили хвасталась тем, что не бреет подмышки). Модель убеждена: бриться или не бриться — это личное дело каждого человека, и общество не должно порицать женщин за их выбор.

Причем ее стройная фигура, пухлые губы и необычно плоский живот не раз наталкивали пользователей сети на мысль, что девушка точно что-то недоговаривает и делала косметические процедуры.

Особенно пользователи сети всегда поражаются фигуре модели, которая на пляже можно гордо показать тонкие ноги и аккуратную талию в любом, даже открытом, купальнике. И это даже не результат тренировок, ведь Эмили уже рассказывала: она не любит спорт и заниматься в потном и душном зале с другими людьми. К тому же, Ратаковски любит хорошо поесть и в удовольствиях себе не отказывает.

В маленьком оранжевом купальнике Эмили и правда смотрится безупречно, а отсутствие деталей только делают ее натуральнее и проще.

Спустя несколько недель Эмили после родов показала всю себя в бикини с анималистичным принтом, подчеркнув фигуру лучшим образом. Демонстрация не прошла бесследно - фанаты были поражены формами Ратаковски, которая выглядит так, словно и не рожала вовсе.

«О мой 🔥 вид ля смелых мам; разве ты месяц назад не рожала женщина ?!; Это послеродовое тело !? Какого черта !? Действительно !? 😩 Вау, потрясающе, та куда уж нам до нее; Симпатичный принт. Не могу поверить, что у тебя только что родился ребенок; Это пост-ребенок ??? 😱; Подожди, разве у тебя не родился ребенок ?!; Проклятие! Даже после этого ребенка ты чертовски миниатюрна!; Я бы не поверил, что у нее есть ребенок ♥», - пишут в сети.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини