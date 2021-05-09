Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі на публіці з гордістю показує свою натуральну красу

Хоча модель і актриса останнім часом не так часто з'являється на світських заходах і намагається триматися подалі від уваги шанувальників, кожне її фото – нове або старе – незмінно викликає фурор в мережі. На фан-акаунтах також з'являються кращі фото знаменитості.

На представленому кадрі в Instagram артистка постала в звичному чорному вбранні і досить незвичайній прикрасі. Масивним аксесуаром-кольє у вигляді крокодила, прикрашеного розсипом білих і смарагдових дорогоцінних каменів. Розпущені хвилясті локони і акуратний макіяж не приховували зморшок знаменитості, що робило її максимально натуральною і доглянутою і без філерів.

"#Italicosbrasil 🇮 🇹 актриса Моніка Беллуччі отримає особливу данину поваги за свою кар'єру під час 66-го випуску однієї з найбільших премій в італійському кінематографі Давида ді Донателло», - сказано в підписі до кадру.

На іншому новому фото Моніка одягла легке плаття з розрізом, демонструючи ідеальні ніжки на підборах. Красуня позувала на сонці, що додало легкості знімку.

"Прекрасна дама", "Ого, неймовірна, вона дуже чарівна"," Перестань бути такою ідеальною, це жінка з блиском", " Моніка, Ти моє натхнення !!", "І тобі теж-Моніка", "стара, але золота", "Легенда на всі часи", "Велике спасибі", "ти не можеш бути справжньою", "Королева", "ти найкраща на землі".

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