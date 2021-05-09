Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи на публике с гордостью показывает свою натуральную красоту

Хотя модель и актриса в последнее время не так часто появляется на светских мероприятиях и старается держаться подальше от внимания поклонников, каждое ее фото – новое или старое – неизменно вызывает фурор в сети. На фан-аккаунтах также появляются лучшие фото знаменитости.

На представленном кадре в Инстаграм артистка предстала в привычном черном наряде и довольно необычном украшении. Массивным аксессуаром-колье в виде крокодила, украшенного россыпью белых и изумрудных драгоценных камней. Распущенные волнистые локоны и аккуратный макияж не скрывали морщин знаменитости, что делало ее максимально натуральной и ухоженной и без филлеров.

« #Italicosbrasil 🇮🇹 Актриса Моника Беллуччи получит особую дань уважения за свою карьеру во время 66-го выпуска одной из крупнейших премий в итальянском кинематографе Давида ди Донателло», - сказано в подписи к кадра.

На другом новом фото Моника надела легкое платье с разрезом, демонстрируя идеальные ножки на каблуках. Красотка позировала на солнце, что добавило легкости снимку.

"Прекрасная дама", "Ого, невероятная, она очень обаятельна", "Перестань быть такой идеальной, это женщина с блеском", "Моника, ты мое вдохновение !!", "И тебе тоже - Моника", "Старая, но золотая", "Легенда на все времена, безупречность в простоте", "Большое спасибо", "Ты не можешь быть настоящей", "Королева", "Ты лучшая на земле".

Напомним, что 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту: "Как всегда - элегантно"

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