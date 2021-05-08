Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі з мінімум деталей все одно може підкорити чином

Секретами краси Анджеліни Джолі цікавиться мало не кожна друга жінка, адже актриса славиться не тільки бездоганним стилем. Акуратний догляд за собою з підліткового віку перетворив її шкіру в бездоганну навіть без філерів.

На фан-акаунтах все частіше захоплюються образами Джолі з мінімум макіяжу і укладанням «морські хвилі». Так як актриса прихильниця лаконічного образу, її використовувана косметика зводиться до мінімуму, а зморшки вона не ховає.

Проте, видимих недоліків, як видно на одному з останніх знімків актриси, і правда немає. І на червоній доріжці, і на зустрічах з біженцями, Анджеліна завжди чудово виглядає.

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Щоб уникнути шкідливого впливу ультрафіолету, Енджі завжди користується сонцезахисними засобами. На окрему увагу заслуговує догляд за шкірою губ. Доглядаючи за губами, Джолі регулярно використовує м'який скраб, а потім наносить зволожуючий бальзам з вітаміном Е.

В цілому, можна помітити, що з віком знаменитість стала спокійніше. Зараз вона мати шістьох дітей, трьох з яких вона народила самостійно. Користувачі мережі постійно згадують яскраві образи Джолі, коли вона була зовсім молода, а її очі були сповнені якоїсь зухвалості. Наприклад, попереднє фото на фан-сторінці швидко сполошило мережу.

"Найкрасивіша ❤️❤️", "гаряча", " О, так!", "Вау, дуже красива і чарівна"," я люблю тебе Анджеліна Джолі", " Супермалишка! Солодка, пристрасна і ніжна", "помру за тебе", О, НЕБО! Це прекрасна жінка, спасибі тобі за неї. Вона ніби ангел. Я люблю тебе, Анджеліна Джолі", " прекрасна дівчина. Моє серце належить їй", - написали користувачі Мережі.

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