Анджелина умело следит за собой и без ботокса

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли с минимум деталей все равно может покорить образом

Секретами красоты Анджелины Джоли интересуется чуть ли не каждая вторая женщина, ведь актриса славится не только безупречным стилем. Аккуратный уход за собой с подросткового возраста превратил ее кожу в безупречную даже без филлеров.

На фан-аккаунтах все чаще восхищаются образами Джоли с минимум макияжа и укладкой «морские волны». Так как актриса сторонница лаконичного образа, ее используемая косметика сводится к минимуму, а морщины она не прячет.

Тем не менее, видимых недостатков, как видно на одном из последних снимков актрисы, и правда нет. И на красной дорожке, и на встречах с беженцами, Анджелина всегда великолепно выглядит.

Чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолета, Энджи всегда пользуется солнцезащитными средствами. Отдельного внимания заслуживает уход за кожей губ. Ухаживая за губами, Джоли регулярно использует мягкий скраб, а потом наносит увлажняющий бальзам с витамином Е.

В целом, можно заметить, что с возрастом знаменитость стала спокойнее. Сейчас она мать шестерых детей, троих из которых она родила самостоятельно. Пользователи сети постоянно вспоминают яркие образы Джоли, когда она была совсем молода, а ее глаза были полны какой-то дерзости. К примеру, предыдущее фото на фан-странице быстро всполошило сеть.

"Самая красивая ❤️❤️", "Горячая, боже, какие губы", "О, да!", "Вау, очень красивая и очаровательная", "Я люблю тебя Анджелина Джоли", "Супермалышка! Сладкая, страстная и нежная", "Умру за тебя", О, НЕБО! Это прекрасная женщина, спасибо тебе за нее. Она будто ангел. Я люблю тебя, Анджелина Джоли" , "Прекрасная девушка. Мое сердце принадлежит ей", - написали пользователи сети.

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