Зірка "Жіночого кварталу", популярна українська співачка і актриса Марта Адамчук вразила кадрами з відпочинку
Як передає Politeka.net, нещодавно зірки "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" відпочивали в Туреччині. Артисти поєднували відпочинок з роботою: ввечері виступали на сцені, а вдень насолоджувалися сонцем і теплом. Марта у складі вокального квартету "Жіночого кварталу" дала повноцінний концерт у Туреччині, чому була нечувано рада.
Незабаром зірки повернулися додому, але пам'ять про відпочинок залишилася в їхніх серцях і Інстаграмах. У себе в соцмережі Марта опублікувала атмосферний знімок, зроблений на березі моря. Співачка позувала в чорній сукні на бретельках з мереживом. Зверху вона недбало накинула білу сорочку, яка зробила її образ дуже романтичним. Вітер розтріпав зачіску Марти, але її це, схоже, ні краплі не бентежило. Вона посміхалася і насолоджувалася гарною погодою.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів і компліментів.
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