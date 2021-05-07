Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як проводила час у Мексиці зі своєю найкращою подругою

Нещодавно популярна співачка вирушила за кордон на зйомки свого нового реаліті-шоу «Дівчатка рулять». З нею разом полетіла і її найкраща подруга-дизайнер Анна Андрійчук, яка днями розлучилася зі співаком Позитивом. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Каменських показала, як проводила час в поїздці з подругою. Про це пише Politeka.net.

На фото Настя і Аня позують на тлі однієї з мексиканських пірамід. Каменських одягнена в коротку спідницю з розрізом, білу футболку і стильний капелюх. Андрійчук ж вибрала для прогулянки чорні шорти і топ зі спущеними рукавами. В руках у дівчат був алкогольний напій.

"У 9 серії реаліті "Дівчатка рулять" ми відвідали стільки красивих місць! І як же круто розділяти з кращою подругою найяскравіші моменти в житті і в подорожах!",- написала у своїй публікації Настя.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"красиві дівчатка", "Тут всі погодяться", "Спасибі вам за ваше реаліті! Воно заряджає енергією", "Настя реаліті супер. Ви такі розумнички", "дуже добре", "коротше, ви бухнячите?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських публічно вивела кращу подругу на чисту воду після Мексики: "Навіщо ти обманюєш".

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