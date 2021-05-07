Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как проводила время в Мексике со своей лучшей подругой
Недавно популярная певица отправилась за границу на съемки своего нового реалити-шоу «Девочки рулят». С ней вместе полетела и ее лучшая подруга – дизайнер Анна Андрийчук, которая на днях развелась с певцом Позитивом. В новом посте на своей странице в Инстаграм Каменских показала, как проводила время в поездке с подругой. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Настя и Аня позируют на фоне одной из мексиканских пирамид. Каменских одета в короткую юбку с разрезом, белую футболку и стильную шляпу. Андрийчук же выбрала для прогулки черные шорты и топ со спущенными рукавами. В руках у девушек был алкогольный напиток.
«В 9 серии реалити «Девочки Рулят» мы посетили столько красивых мест! И как же круто разделять с лучшей подругой самые яркие моменты в жизни и в путешествиях!», - написала в своей публикации Настя.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«красивенные девочки», «Тут все согласятся», «Спасибо вам за ваше реалити! Оно заряжает энергией», «Настя реалити супер. Вы такие умнички», «Очень хорошо», «Короче, вы бухнячите?», - пишут люди.
Напомним, Каменских публично вывела лучшую подругу на чистую воду после Мексики: "Зачем ты обманываешь".
Как сообщала Politeka, Каменских вместе с красоткой-мамой показала, как правильно кокетничать: "Ну что за прелесть?".
Также Politeka писала, что лучшая подруга Каменских после развода с Позитивом сразила новым образом: "Перезагрузка прошла успешно".