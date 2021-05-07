Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как проводила время в Мексике со своей лучшей подругой

Недавно популярная певица отправилась за границу на съемки своего нового реалити-шоу «Девочки рулят». С ней вместе полетела и ее лучшая подруга – дизайнер Анна Андрийчук, которая на днях развелась с певцом Позитивом. В новом посте на своей странице в Инстаграм Каменских показала, как проводила время в поездке с подругой. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Настя и Аня позируют на фоне одной из мексиканских пирамид. Каменских одета в короткую юбку с разрезом, белую футболку и стильную шляпу. Андрийчук же выбрала для прогулки черные шорты и топ со спущенными рукавами. В руках у девушек был алкогольный напиток.

«В 9 серии реалити «Девочки Рулят» мы посетили столько красивых мест! И как же круто разделять с лучшей подругой самые яркие моменты в жизни и в путешествиях!», - написала в своей публикации Настя.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«красивенные девочки», «Тут все согласятся», «Спасибо вам за ваше реалити! Оно заряжает энергией», «Настя реалити супер. Вы такие умнички», «Очень хорошо», «Короче, вы бухнячите?», - пишут люди.

Напомним, Каменских публично вывела лучшую подругу на чистую воду после Мексики: "Зачем ты обманываешь".

Как сообщала Politeka, Каменских вместе с красоткой-мамой показала, как правильно кокетничать: "Ну что за прелесть?".

Также Politeka писала, что лучшая подруга Каменских после развода с Позитивом сразила новым образом: "Перезагрузка прошла успешно".