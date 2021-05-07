Відома модель Емілі Ратаковски на пляжі в одному купальнику простого дизайну може звернути на себе увагу



Популярна модель брала участь в найзнаменитіших показах від модних будинків і співпрацює досі з багатьма брендами, підписуючи контракт на рекламне представництво. Емілі рекламує не тільки косметичну уходовую продукцію, але ще і лінійки косметики для волосся, одяг і навіть купальники.

Останнє причому приваблює мережу найбільше, адже Ратаковскі вважає, що демонструвати тіло – це природно, а тому зовсім не бентежиться своїх форм і всіляко підкреслює достоїнства у відкритих пляжних луках.

Завдяки впевненості і спокою, фотографи працюють з Ратаковскі досить часто, а поки модель взяла перерву через народження сина, шанувальники згадують її кращі пляжні образи. Судячи з усього, фігурі моделі можна тільки позаздрити. Вона струнка від природи і навіть без спорту вражає плоским животом. Відсутність макіяжу, правильно підібраний колір бікіні і мінімум прикрас зробили її лук для відпочинку досить вдалим.

В цілому, плоский живіт і тонка талія при наявності пишних форм — фігура Емілі для багатьох є справжнім еталоном. Як видно на знімку, Ратаковскі з легкістю показує себе в самих різних купальниках і підкреслює привабливі форми без збентеження.

"Ти чудова жінка, вау; у неї немає абсолютно ніякого сорому. Звичайне обличчя, не єдина гідність; я дійсно не хочу бачити твої форми, я заздрю; приголомшливий образ; вона схожа на @kendalljenner @ llunde11; вона схожа на Кендалл Дженнер 😍; ми все це бачили; форми змушують сходити з розуму, чоловіки втратять контроль XD", - писали користувачі під постом Ратаковскі.

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