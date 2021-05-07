Известная модель Эмили Ратаковски на пляже в одном купальнике простого дизайна может обратить на себя внимание



Популярная модель принимала участие в самых знаменитых показах от модных домов и сотрудничает до сих пор с многими брендами, подписывая контракт на рекламное представительство. Эмили рекламирует не только косметическую уходовую продукцию, но еще и линейки косметики для волос, одежду и даже купальники.

Последнее причем привлекает сеть больше всего, ведь Ратаковски считает, что демонстрировать тело – это естественно, а потому совсем не смущается своих форм и всячески подчеркивает достоинства в открытых пляжных луках.

Благодаря уверенности и спокойствию, фотографы работают с Ратаковски достаточно часто, а пока модель взяла перерыв из-за рождения сына, поклонники вспоминают ее лучшие пляжные образы. Судя по всему, фигуре модели можно только позавидовать. Она стройная от природы и даже без спорта поражает плоским животом. Отсутствие макияжа, правильно подобранный цвет бикини и минимум украшений сделали ее лук для отдыха довольно удачным.

В целом, плоский живот и тонкая талия при наличии пышных форм — фигура Эмили для многих является настоящим эталоном. Как видно на снимке, Ратаковски с легкостью показывает себя в самых разных купальниках и подчеркивает привлекательные формы без смущения.

«Ты чудесная женщина, вау; у нее нет абсолютно никакого стыда. Обычное лицо, не единственное достоинство; Я действительно не хочу видеть твои формы, я завидую, но вы главное не теряйте контроль; Оглушающий образ; Она похожа на @kendalljenner @ llunde11; Она похожа на Кендалл Дженнер 😍; мы все это видели; формы заставляют сходить с ума, мужчины потеряют контроль XD», -писали пользователи под постом Ратаковски.

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