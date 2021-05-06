Знаменита французька модель Тілан Блондо показала, як готується до нових зйомок

Юна красуня встигла прославитися ще в ранньому дитинстві, коли її неабияка зовнішність дозволила їй прославитися як "найкрасивіша дівчинка в світі". З тих пір кар'єра Тілан йшла тільки в гору і зараз модель співпрацює з такими великими брендами, як Chanel, H&M, Dolce&Gabbana, L'oréal Paris. Вона є однією з найбільш високооплачуваних моделей в Європі.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Тілан вирішила показати, як вона готується до зйомок для гламурного журналу. На фото Блондо сидить перед дзеркалом, а над її зовнішнім виглядом працює стиліст.

З одягу на моделі-тільки ліф купальника. Її обличчя відразу ж привертає до себе увагу через яскравий макіяж з кольоровими тінями і викликають рум'янами. Чоловік за кадром поправляє зачіску красуні.

Шанувальники тут же почали засипати модель компліментами в коментарях.

"Люблю тебе, Крихітка", "ця краса!", "Така красива", "це виглядає чудово", "ідеально", "Ти така розкішна", "Люблю твої очі", "ти абсолютна королева", "це чудове фото і я бажаю тобі приємного вечора, дорога Тілан", - пишуть люди.

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